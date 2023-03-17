القدس المحتلة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص جيش الاحتلال الغاشم في مدينة البيرة بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًّا في العشرينات من عمره استشهد برصاص جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 شهيدًا.من جهة أخرى، ارتفع عدد جرحى اعتداءات جيش الاحتلال اليوم على الشبان الفلسطينيين، في بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى تسعة جرحى، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.// انتهى //22:22ت م0119