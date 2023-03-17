تبوك 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساختتمت الحملة التوعوية المشتركة للتوعية بمرض سرطان القولون والمستقيم التي نظمتها الجمعية الخيرية للرعاية الصحية، بمشاركة متطوعيها، وبتعاون مع وزارة الصحة وجامعة تبوك ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بمنطقة تبوك على امتداد شهر مارس الجاري تحت شعار ( صحتي اختياري ) خلال المبادرة الختامية للحمله في "تبوك بارك".وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله التداوي، أستاذ واستشاري جراحة الأورام السرطانية أهمية الحملات التوعوية التي توضح للمواطنين والمقيمين سبل الوقاية من مرض سرطان القولون والمستقيم، وكيفية تعامل المرضى معه، منوهًا بأن الشراكة مع وزارة الصحة وجامعة تبوك ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة تحقق المصلحه العامة .مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات؛ لتوعية المجتمع، ورفع مستوى ثقافته من خلال الوسائل المتاحة؛ ومنها نشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض مقاطع توعوية، وحلقات تثقيفية عبر قناة الجمعية على "اليوتيوب" وتقديم الاستشارات عن طريق الاتصال الهاتفي.// انتهى //22:24ت م0120