الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد-ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جنوب أفريقيا- توزيع هدية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من المصاحف الشريفة لمسلمي جمهورية زيمبابوي.. حيث جرت مراسم التوزيع في العاصمة الزيمبابوية "هراري"، بحضور عدد من الدعاة في الملحقية الدينية.ويأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين،حيث عبَّر المسلمون في زيمبابوي عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية؛ على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.. سائلين الله -عزَّ وجلَّ- أن يكتب الأجر والثواب لقيادة المملكة وشعبها.// انتهى //22:31ت م0121