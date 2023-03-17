الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسحقَّق الجواد قسورة الخالدية، لإسطبلات الخالدية كأس بطولة السرعة للخيل العربية، وذلك في الحفل الـ 106 الذي أقامه نادي سباقات الخيل ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية, كما حقق الجواد باور إف بيوتي، للمالك سلطان عايد الدلبحي، كأس أمريكا الشمالية، وحقَّقت الفرس أميرة فهد، للمالك فهد الجبر، جائزة نادي سباقات الخيل (للأفراس المباعة في مزاد 2021)، فيما حقَّق الجواد إنتجين، للمالك عبدالإله النغيمشي، جائزة نادي سباقات الخيل (للأمهار والحصن المباعة في مزاد 2021)، وسلَّم الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن الجوائز للفائزين.وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطًا متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول، على مسافة 1600م، فاز به الجواد ابو راكان، للمالك عبدالكريم آل منصور.الشوط الثاني، على مسافة1800م، فاز به الجواد بحفظ الكريم، لإسطبل الديحاني.الشوط الثالث، على مسافة 2400م، فاز به الجواد ملح بارود، للمالك سعد السهلي. الشوط الرابع، على مسافة 1200م، فاز به الجواد رستم باشا، للمالك هشام عبد الواحد.الشوط الخامس، على مسافة 2400م، فاز به الجواد بسم الله عليه، لإسطبل الجذع. الشوط السادس، على مسافة 1600م، فاز به الجواد بدر، لإسطبل السفير.الشوط السابع، على مسافة 1600م، فاز به الجواد مورانو، للمالك خالد الكنهل.الشوط الثامن، على مسافة 1400م، فازت به الفرس أميرة فهد، للمالك فهد الجبر. الشوط التاسع، على مسافة 1600م، فاز به الجواد إنتجين، للمالك عبدالإله النغيمشي.الشوط العاشر، على مسافة 1200م، فاز به الجواد قسورة الخالدية، لإسطبلات الخالدية.الشوط الحادي عشر، على مسافة 1600م، فاز به الجواد باور إف بيوتي، للمالك سلطان الدلبحي.// انتهى //22:36ت م0122