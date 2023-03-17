القاهرة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأعادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم، فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.وأوضحت الهيئة -في بيان- اليوم أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بالميناء مع استمرار رفع درجة استعداد الميناء حفاظا على سلامة الملاحة.الجدير بالذكر، أن الهيئة أغلقت فى وقت سابق اليوم الميناء لعدة ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، وحالة البحر المضطربة، حيث بلغت شدة الرياح 25 عقدة، وتراوح ارتفاع الأموج بين 3 و4 أمتار.// انتهى //23:50ت م0137