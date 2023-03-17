جيزان 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساختتمت مساء اليوم ، بطولة المملكة لأندية التايكوندو -فئة البراعم- ، بمشاركة 183 لاعباً يمثلون 27 ناديًا ، وذلك على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وجاءت نتائج البطولة كالتالي ؛ حصل نادي "العمران" على المركز الأول ، وحل نادي " البدائع " ثانيًا ، فيما جاء نادي " الباطن " ثالثاً ، ونادي " طريف " رابعاً.وأوضح مشرف اللعبة بفرع وزارة الرياضة بجازان حسين خبراني ، أن البطولة تعد الأولى من نوعها والتي تقام في المنطقة، ولذلك حظيت بحضور عدد كبير من الجمهور وأولياء الأمور ومنظمين، الأمر الذي أسهم في نجاح البطولة ، مثمناً بهذه المناسبة مبادرة الاتحاد السعودي للتايكوندو لإتاحة الفرصة على تنظيم البطولة بمنطقة جازان .// انتهى //23:57ت م0139