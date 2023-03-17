القاهرة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزًا كبيرًا على مضيفه القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب رومدي أدجيا في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر والذي ضمن التأهل لدور الثمانية، فيما ظل القطن الكاميروني في المركز الرابع والأخير دون نقاط، وذلك قبل جولة وحيدة من انتهاء دور المجموعات.// انتهى //23:58ت م0141