جدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع أكثر من 100 ألف نسخة من المطبوعات والكتيبات بلغات متعددة، على المعتمرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنها باشرت مهام التوزيع عبر عدد من "الكاونترات" منذ بداية شهر شعبان الجاري، وتستمر حتى انتهاء موسم العمرة، حيث تم توزيع كتاب دليل المعتمر وحصن المسلم بعدة لغات على المعتمرين القادمين بواقع 8558 نسخة يوميَّا، وبمجموع كلي بلغ 107677 نسخة.ويأتي ذلك في إطار رسالة الوزارة التوعوية والإرشادية للمعتمرين المتوجهين إلى مكة المكرمة عبر مختلف المنافذ البرية والجوية.// انتهى //00:06ت م0001