بريدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، رئيس واعضاء نادي النجمة الرياضي بمحافظة عنيزة، رئيس مجلس إدارة نادي النجمة أحمد التميمي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيق النادي الإنجاز الرياضي بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.جاء ذلك في اتصال هاتفي، قدم سموه خلاله التهنئة لرئيس النادي أحمد التميمي، متمنياً سموه للنادي التوفيق وتقديم أفضل المستويات الرياضية خلال المواسم القادمة.// انتهى //00:16ت م0002