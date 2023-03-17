مكة المكرمة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع الوكالات والإدارات بتفعيل حملة الرئاسة خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول) بالبرامج والفعاليات المتنوعة.وأكد معاليه أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى من خلال وكالاتها المتعددة٬ إلى تقديم كافة الخدمات المتنوعة والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.وأكد أهمية خدمة المصلين والزائرين والمعتمرين وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، منوهاً على بذل أقصى الجهود والإمكانات للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله- .// انتهى //01:08ت م0004