القاهرة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسودّع فريق الزمالك المصري مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما على إستاد 5 يوليو في إطار منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.بهذا الفوز رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، ليلحق بالترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط إلى ربع النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //01:27ت م0009