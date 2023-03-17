رياضي / الزمالك المصري يُودع أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بثنائية نظيفة
السبت 1444/8/26 هـ الموافق 2023/03/18 م واس
القاهرة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس
ودّع فريق الزمالك المصري مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما على إستاد 5 يوليو في إطار منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
بهذا الفوز رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، ليلحق بالترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط إلى ربع النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير.
// انتهى //
01:27ت م
0009