اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
السبت 1444/8/26 هـ الموافق 2023/03/18 م واس
نيويورك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 57،384 نقطة، أو 2،1% ، ليصل إلى 98،31861 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 64،43 نقطة، أو 1،1% ، ليصل إلى 64،3916 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 76،86 نقطة، أو 7،0% ، ليصل إلى 51،11630 نقطة.
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