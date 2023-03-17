نيويورك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 57،384 نقطة، أو 2،1% ، ليصل إلى 98،31861 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 64،43 نقطة، أو 1،1% ، ليصل إلى 64،3916 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 76،86 نقطة، أو 7،0% ، ليصل إلى 51،11630 نقطة.// انتهى //02:00ت م0010