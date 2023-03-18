جدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة المتواصل لشعب جامو وكشمير في الحصول على حقه في تقرير المصير.وشدّد معاليه في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لفريق اتصال المنظمة المعني بجامو وكشمير، الذى انعقد يوم 16 مارس 2023 على هامش انعقاد الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده من أجل تسوية قضية جامو وكشمير، استكمالاً لجهود منظمة التعاون الإسلامي.واطلع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري الاجتماع على الوضع على الأرض منذ انعقاد الاجتماع الأخير لفريق الاتصال في نيويورك في سبتمبر 2022، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً في كلمته عن تقديره للأمين العام وأعضاء فريق الاتصال لدعمهم المستمر لقضية شعب جامو وكشمير.وعبّر أعضاء فريق الاتصال في كلماتهم عن دعمهم المتواصل لشعب جامو وكشمير، داعين إلى تسوية النزاع سلميا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجدّدوا دعوتهم للهند لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير، والامتناع عن إحداث أي تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير وإبلاغ الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.// انتهى //02:34ت م0012