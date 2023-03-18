جدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسانتخب المشاركون في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار" التي انعقدت في يومي 16 و17 مارس 2023م ، الأمناء العامين المساعدين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .وقد تم انتخاب السفير سمير بكر ذياب من دولة فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، وانتخاب السفير يوسف بن محمد الضبيعي من المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وانتخاب السفير طارق علي بخيت من جمهورية السودان لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية.كما جرى انتخاب الدكتور أحمد كاويسا سنغندو من جمهورية أوغندا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وانتخاب السفير أفتاب كوكر من جمهورية باكستان الإسلامية لمنصب الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، وانتخاب السفير موسى كولاكليكايا من الجمهورية التركية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.// انتهى //03:17ت م0015