الباحة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستنتعش في هذه الأيام الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة الباحة وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من المتسوقين من المواطنين والمقيمين لقضاء احتياجاتهم لاستقبال الشهر الكريم.وحرصت تلك الأسواق والمحال على توفير المواد الغذائية واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات.وتُعد الحركة التجارية التي تشهدها أسواق المنطقة في هذه الأيام مثل مراكز التموينات المتكاملة بكل ما يحتاجه المتسوق وأسواق التمور واللحوم ومنتجات الدقيق هي الحركة الأكبر طيلة أيام العام, ففيها تكتظ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات, لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلاً عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر وغيرها.كما تشهد أسواق المواشي إقبالاً متزايداً من المتسوقين لشراء أنواع المواشي المختلفة مثل الضأن والماعز والبقر والجمال.عدسة "واس" في منطقة الباحة رصدت الحركة التجارية وأبرزت من خلال عدة صور مما يعرضه الباعة للمتسوقين.// انتهى //09:42ت م0022