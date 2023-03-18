القاهرة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، احتفالية مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا في تعبئة ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع المحافظات.وتناقلت تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوزانًا لسياسات المالية العامة أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الإضراب الشامل الذي عم محافظة جنين بالضفة الغربية حدادًا على أرواح أربعة شهداء فلسطينيين سقطوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين.ونشرت صحف القاهرة تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن هناك أكثر من ١٠ ملايين طفل في بلدان الساحل الأوسط الإفريقي يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي.// انتهى //09:54ت م0023