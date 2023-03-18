القدس المحتلة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان.وتطرقت لقرار قوات الاحتلال هدم مدرسة فلسطينية في مدينة بيت لحم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، في اعتداء للمستوطنين على قرية حوسان بمدينة بيت لحم.وركزت صحف فلسطين، على مواصلة الأسرى لليوم 32 على التوالي معركتهم النضالية، رفضاً لقرارات الاحتلال القمعية بحقهم، واقتراب بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.وأخبرت عن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف، حول استشهاد الطفل عمر محمد عوادين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.وأنبأت عن مشاركة دولة فلسطين، في اجتماع سيعقد يوم غد الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور إقليمي ودولي، وسيطالب الوفد الفلسطيني بوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.// انتهى //10:11ت م0024