الرباط 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساهتمت صحف المغرب الصادرة اليوم، باعتماد الحكومة المغربية خطة جديدة للنهوض بالقطاع السياحي، تتوخى استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.وتطرقت صحف الرباط إلى كلمة وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام الاجتماع 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط، والذي جدد التأكيد على أن الرباط تؤكد موقفها الثابت والراسخ والمساند للقضية الفلسطينية.وأخبرت الصحف عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 23 آخرين في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وأشارت صحف السبت إلى قرار حزب العدالة والتنمية في تركيا، تقديم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل.وتناقلت الصحف إعلان منظمة الصحة العالمية أمس، أن جائحة كوفيد-19 قد تتراجع هذا العام ليصبح خطرها شبيها بخطر الإنفلونزا الموسمية.// انتهى //10:40ت م0025