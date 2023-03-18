تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستمتاز منطقة تبوك بخصوبة أرضها واعتدال مناخها، الأمر الذي جعل منها موطناً مثالياً لزراعة مختلف الأشجار من الفواكه واللوزيات والخضار والورد محققة في المواسم الماضية أرقام مميزة في الإنتاج الزراعي، لتكون الأيقونة الأهم في الإنتاج الزراعي بالمملكة.ويستبشر المزارعون بمنطقة تبوك في كل موسم مع ظهور بوادر الإزهار لأشجار اللوزيات "النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش" بمحصول وفير خلال الفترة القادمة بمشيئة الله من الفواكه والثمار لهذه الأشجار.ولظهور الأزهار فوائد جمة فالزهرة من أهم أجزاء النبات والعضو الخاص بعملية التكاثر .ومع وجود الزهور في أعالي فروع وأغصان الأشجار يطلق على الزهرة مسمى النوارة.وتمتاز أزهار أشجار هذه الفواكه باختلاف ألوان زهورها وتنوع أشكالها وتمثل متعة ومنظراً طبيعاً للمشاهد وعنصر مهمًا لجذب النحل.بدورها وثقت عدسة "واس" العديد من مشاهد ظهور الأزهار على أشجار الفواكه بالمنطقة في هذا الموسم.ويحظى القطاع الزراعي في المنطقة باهتمام كبير من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعالة وبناء قدرات المزارعين من خلال منصات الارشاد الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.وفي آخر إحصائية أصدرتها الوزارة جاءت بأن المنطقة تحتضن 14500مزرعة و 1,580,575 شجرة عنب و 834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15,000 هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى1,300,000 شجرة، وعدد أشجار الرمان 80,000 شجرة، والمانجو 58,000 شجرة و 90,000 شجرة حمضيات، واللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و 9850 بيتاً محمياً فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى50,000 هكتار.// انتهى //10:41ت م0027