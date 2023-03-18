جيزان 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع يوم غدٍ الأحد ، حفل الجائزة السنوي لتكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة للعام 1443- 1444 هـ ، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق جراند ميلينيوم في مدينة جيزان .وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي ، أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 24 فائزاً وفائزة أفرادًا ومؤسسات من خلال 14 فرعًا ، مشيدًا بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المتواصل والاهتمام الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين ، مبرزًا النتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في في تكريم وتحفيز المبدعين والمتميزين.// انتهى //10:44ت م0029