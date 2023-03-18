الخرطوم 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على دعوة عضو السيادة السوداني الطاهر أبوبكر حجر إلى نبذ خطاب الكراهية والقبلية وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والإستقرار.ولفتت الانتباه إلى مواصلة المؤتمر القومي للعدالة والذي تنظمه الآلية الثلاثية واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية أعماله، وسط مشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمع الدولي وأسر الشهداء وتمثيل المرأة ومعسكرات النزوح.وركزت على لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق بنواكشوط أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي ابشر عمر جامع ، الذي تم خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.ونشرت صحف السودان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق عاجل ، حول استشهاد الطفل عمر محمد عوادين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.// انتهى //10:49ت م0030