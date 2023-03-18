بروكسل 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسيعقد مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق اجتماعه الثالث غداً الأحد في بروكسل برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ،جوزيب بوريل ،ويرأس الوفد العراقي في الاجتماع وزير الخارجية فؤاد محمد حسين.ويناقش مجلس التعاون التطورات في العراق وفي الاتحاد الأوروبي ، والشؤون الإقليمية والأمن ، وموضوعات مثل الهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والطاقة.ومن المتوقع أن يتخذ مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق قرارًا بشأن إنشاء لجنة فرعية جديدة حول التعاون التنموي.// انتهى //11:09ت م0032