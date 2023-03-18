إسلام آباد 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء شبهاز شريف الذي جدد عزم حكومته على معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.واهتمت بتصريح وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.وأشارت إلى اتفاق باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون في مجال الأرصاد الجوية والزلازل.وتناقلت لقاء وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر في لندن بوزير خارجية سريلانكا علي صبري، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال مشتبه رئيسي في عملية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً للشرطة في مدينة بيشاور خلال شهر فبراير الماضي.// انتهى //11:20ت م0033