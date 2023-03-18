تونس 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين الذي أنهي الرئيس سعيد مهامه من منصبه أمس.وتطرقت إلى انعقاد مجلس وزاري في تونس أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خصّص للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الجالية الأفريقية المقيمة بتونس، مشيرة إلى تأكيد المجلس التزام الدولة التونسية محاربة كل أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين اقتصاديا.وكتبت في الشأن الليبي عن مناقشة اجتماع مجموعة العمل الامنية حول ليبيا خلال اجتماعها بتونس، فكرة إنشاء قوة مشتركة يتم إرسالها إلى الجنوب الليبي كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الجيش الليبي،إلى جانب بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية، بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن.وأوردت صحف تونس دعوة معالي الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، في كلمة على هامش لدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط المجتمع الدولي، إلى مضاعفة الجهود من أجل تسوية قضية جامو وكشمير.// انتهى //11:24ت م0034