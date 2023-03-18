الجزائر 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالتعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مبرزة إعفاء وزير الخارجية رمضان لعمامرة وتعيين وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف خلفا له، إضافة إلى إعفاء 10 وزراء آخرين بسبب تعثر أدائهم في داوئرهم الوزارية.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في ليبيا، مخبرة عن تحذيرات مجلس الأمن الدولي لمختلف الأطراف من أفراد وكيانات التي تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، بفرض عقوبات ضدها في حال استمرارها في عرقلة تقدم العملية السلمية.وعرجت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين على يد قوات الاحتلال .وتناولت الصحف في تقارير أخرى، الأزمة في أوكرانيا، ونقلت دعوة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في اتصال مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، على التفاوض من أجل السلام،كما أنبأت عن وصول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى مصر في زيارة رسمية.// انتهى //12:12ت م0037