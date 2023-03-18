بغداد 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساهتمت الصحف العراقيه بمتابعة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برنامج إعادة إعمار بغداد القديمة وترؤسه اجتماعاً للجنة المختصة بتأهيل بغداد القديمة وفق خطة تحافظ على تاريخها ومعالمها الأثرية.وتناولت الصحف الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ووزير الخارجيَّة السويديّ توبياس بيلستروم لبحث العلاقات بين البلدين، وسُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ في مجالات الطاقة والتجارة والمصارف الماليَّة.وتابعت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مبرزة خبر استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقيام قوات الاحتلال بهدم مدرسة فلسطينية في بيت لحم.// انتهى //12:16ت م0038