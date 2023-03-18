لندن 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، لمعالجة مطالب النقابات العمالية بشأن زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.وعرجت على الاستقبال الشعبي الجيد الذي حظيت به ميزانية فصل الربيع التي أعلن عنها وزير المالية، جيرمي هانت، الأسبوع الماضي، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار سياسة دعم فواتير الطاقة وتكاليف رعاية الأطفال.وعلى الصعيد الدولي، تناولت الصحف خسارة البورصات العالمية نحو ٤٦٠ مليار دولار الأسبوع الماضي متأثرة بتعثر بعض البنوك في القارتين الأمريكية والأوروبية.وأوردت تقارير حول العقبات التي تواجه تعديل قانون التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل مجلس النواب.// انتهى //13:01ت م0041