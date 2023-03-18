الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت القوات البحرية الملكية السعودية مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE ، الذي نُفذ في عدة مناطق بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.ويُعد التمرين من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و 30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و 35 قطعة بحرية.واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.// انتهى //13:12ت م0042