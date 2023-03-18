نجران 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة .وبيّن المركز أن الحالة مستمرة- بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً .// انتهى //13:38ت م0044