تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس ، المعرض المصاحب لأسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" بحضور تجاوز 8 آلاف زائر ، واستمر 4 أيام في مجمع تبوك بارك .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة، مشيراً إلى أن المعرض بالمنطقة تخلله عدد من الفعاليات منها خيمة سينمائية وركن لإعادة التدوير ومشاركة أكثر من 14 جهة حكومية وأهليه غير ربحية لها علاقة مباشرة بشكل أو بآخر بالبيئة وبجميع مكوناتها .// انتهى //14:51ت م0048