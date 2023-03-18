الخرطوم 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع سلة إطعام في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، والمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، ومدير منظمة الاغتنام للتنمية للبشرية منتصر البشير، وممثل من المركز .ويستهدف المشروع توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد من الفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، في ولايات الخرطوم، و شمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.//انتهى//15:36ت م0054