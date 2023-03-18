أبهـا 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، عددًا من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع سموه إلى مطالبهم، وأنهى عددًا من القضايا والخلافات التي تم استعراضها بالمجلس، فيما كرّم جهات حكومية وأفراد.وجرى خلال الاستقبال استعراض مبادرة إنشاء ملعب رياضي في مركز الحمضة، وتكريم محافظ تثليث ورئيس مركز الحمضة وفريق المبادرة و إنهاء خلاف أسري دام 10 سنوات بين مواطنة وإخوتها، وتوقيع وثيقة الصلحة ، وإطلاق سراح 3 سجناء مقيمين ومواطن والاكتفاء بمدة الحكم السابقة عليهم، كما تمت الموافقة على تخفيض مدة الحكم لسجينين آخرين، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم الذي ينص على تفويض الصلاحية في مثل هذه الحالات لأمير المنطقة.كما جرى خلال الاستقبال تم إتمام مساعي الصلح ومعالجة خلاف بين بعض المواطنين استمر أكثر من 15 سنة، وذلك استجابة لشفاعة سموه من خلال لجنة إصلاح ذات البين.وفي نهاية اللقاء كرم سموه مدير عام الشؤون الصحية بعسير وفريقه من مركز الاتصال التفاعلي 937 نظير تحقيقهم المركز الأول في مؤشر البلاغات على مستوى المملكة، وفريقي مستشفى خميس مشيط وأحد رفيدة، نظير تعاونهم مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، وتكريم فريق مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم نظير موقفهم الإنساني تجاه ابن مقيم باكستاني متوفى بتكريمه والوقوف على احتياجات أسرته ، وتكريم المواطن ناصر بن محمد المشعلي نظير جهوده في إصلاح ذات البين بمحافظة تثليث.// انتهى //15:41ت م0055