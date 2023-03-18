حجة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2,202 مستفيد خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 130 شخصاً، وعيادة الباطنية 272 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 617 مريضاً، وقُدمت خدمات العزل لـ 5 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 189 مريضاً، كما تم صرف الأدوية لـ 989 فردا .وفي الخدمات المساندة استفاد 370 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:41ت م0056