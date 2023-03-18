الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت اليوم الجولة الماسية من بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عاماً، التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بالرياض.وتوج عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السلوم الفائزين بالبطولة، حيث حقق مشهور الجعيد المركز الأول في منافسات سلاح الابيه وحل أمين آل السهو ثانياً وفهد فاضل ثالثاً ، ومحمد العقيلي الثالث مكرر.وفي منافسات سلاح الشيش حصل ياسين ضياء على المركز الأول وحل محمد الهديب ثانياً وأحمد الخماش ثالثاً، ورضا الرويعي في المركز الثالث مكرر، فيما حقق علي حسين المركز الأول في منافسات سلاح السايبر، وحل علي العماني ثانياً، وأحمد الطريفي ثالثاً، وجاء نواف الجهني في المركز الثالث مكرر.// انتهى //15:43ت م0058