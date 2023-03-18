الدمام 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسزرعت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 1400 شجرة مختلفة في مواقع مختلفة بمحافظة الجبيل، بمشاركة منسوبي البلدية، ضمن مبادرة "شرقية خضراء"، وفي إطار أهمية التشجير والدور البيئي، ومن منطلق الشراكة المجتمعية والسعي إلى زراعة المسطحات الخضراء، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المجتمع في الزراعة وأهميتها.وأوضحت الأمانة أنها تستهدف زراعة 5000 شجرة متنوعة في محافظة الجبيل للمرحلة الأولى، ضمن مبادرة "شرقية خضراء"، ودعما لمبادرة السعودية الخضراء، مؤكدةً أن المبادرة تسهم في زيادة نسبة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.وتسعى الأمانة إلى اشراك القطاع الحكومي والخاص وتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال إقامة دورات تدريبية وندوات تثقيفية ومسيرات خضراء وحدائق لتدوير النفايات ومعالجة التشوه البصري، مبينةً أنه تم إعداد خطة لاستهداف المناطق المحيطة بالمدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع والميادين والحدائق العامة بالمحافظة؛ لزراعة 25000 شجرة ضمن مبادرة "شرقية خضراء" على عدة مراحل.// انتهى //15:53ت م0060