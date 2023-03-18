جيزان 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان " ٨٤ " مبادرة تطوعية لتنظيف وترتيب وصيانة " ١٥٥٤ " مسجدًا وجامعًا؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة أكثر من " ٣٢٥٥ " متطوعًا ومتطوعةً، وتستمر إلى غرة الشهر الفضيل.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي ، أن الفرص التي تم إطلاقها عن طريق العمل التطوعي تأتي لخدمة بيوت الله؛ وتشمل التنظيف، والتعقيم، والصيانة، وتسهم بدورها في تفعيل العمل التطوعي والاهتمام به، حيث إنه الطريق الأسرع لبناء لبنات حب الخير في نفوس الأجيال جيلًا بعد جيل.// انتهى //15:58ت م0061