جدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، عبر فروعها في مناطق المملكة، يوم أمس بتنفيذ برنامج بعنوان: "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان" الذي يستمر لمدة أسبوع، حيث يستهدف البرنامج أكثر من 160 ألف من الأئمة والمؤذنين بمناطق المملكة.ويهدف البرنامج إلى بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم على فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على المسائل الفقهية المتعلقة بالإمامة وأحكام صلاتي التروايح والقيام وفقه الدعاء.// انتهى //16:00ت م0062