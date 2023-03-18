جدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في الدورة الـ28 لمهرجان القرين الثقافي الذي نظمته وزارة الإعلام والثقافة بدولة الكويت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد أن المهرجان اقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والذي عقد على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للإعلام والثقافة في دورته ال 16 وتم خلاله الالتقاء بأصحاب المعالي وزراء الإعلام والثقافة بالدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين المنظمة العربية للسياحة والدول العربية المشاركة في اللقاء.وأوضح آل فهيد أن المهرجان شهد في ختامه تقديم عرض فني وطني بعنوان "سدرة اللؤلؤ"(الكويت كما رآها الآخرون عبر الأزمنة) وتضمنت المسرحية لوحات درامية وغنائية توثق لأهم الأحداث في تاريخ دولة الكويت كما رواها الرحالة والمؤرخون ، مشيدا بحرص قيادة دولة الكويت واهتمامها بدعم الحركة الفكرية والثقافية ورعاية المبدعين والموهوبين بما يعكس وجهها الحضاري وعزمها على إثراء الحياة الثقافية في محيطها الخليجي والعربي مشيداً بنفس الوقت بجهود وزارة الإعلام والثقافة في دعم الثقافة والسياحة بدولة الكويت.// انتهى //16:07ت م0063