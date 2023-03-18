الرياض 24 شعبان 1444 الموافق 16 مارس 2023 واسحصدت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (ريف) على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023 التي تمنحها المنظّمة العالميّة (Great place to work) المخوّلة بتقييم وتصنيف أداء الشركات والمؤسسات الرائدة في أكثر من 60 دولة حول العالم،انطلاقًا من الاستراتيجيات والمبادئ المعتمدة لخلق بيئة عمل مثالية، وتصنيفها وفقًا لمعايير ومتطلّبات شاملة.وتسعى الشهادة إلى اعتماد معايير دقيقة تقيس من خلالها جهود الجمعية في إطار سعيها إلى تطوير وتجويد بيئة العمل لديها، حيث تم تصنيف الجمعية وفقاً لمعايير الموارد البشرية العالمية إضافة إلى نتائج استبيان الموظفين العاملين بها كأفضل بيئة عمل في المملكة بنسبة رضا تجاوزت الـ 87% .ويأتي هذا التتويج نتيجة لحرص جمعية (ريف) على توفير بيئة عمل مثالية لموظفيها، وتقديرًا لجهودها الحثيثة في تطوير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميّز والابتكار والإبداع بشكل مستمر وفعَّال، اعتمادًا على أعلى معايير الجودة، بهدف تحسين الأداء العام، وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة المهنية والإنتاجية، مما ينعكس بشكل إيجابيٍّ على تطوير أدائهم الوظيفي،إضافةً إلى تجويد حياتهم الخاصة وتحقيق التوازن المطلوب.وأكد المدير التنفيذي للجمعية أسامة آل زعير على أن الشهادة تعدّ علامة واضحة على اهتمام الجمعية بالكفاءة المهنية وخلق بيئة عمل جاذبة ومثالية ، مشيرا إلى سعي الجمعية في أن تكون بيئة العمل من الخطط الاستراتيجية، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، والاعتزاز بالانتماء إلى الجمعية ورسالتها النبيلة، سعياً لمضاعفة وتطوير عجلة الإنتاج وزيادته.يُشار إلى أن الشهادة التي تمنحها المنظمة العالمية (Great place to work) تقوم على تقييم دقيقٍ وشاملٍ لأنظمة الموارد البشرية، وتسلّط الضوء على الدراسة الاستقصائية للموظفين على مستوى الجهة المطلوبة، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها وتقييم نتائجها، ويتم بعدها منح الشهادة لأصحاب الأداء الأفضل فقط.//انتهى//16:16ت م0064