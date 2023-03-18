نواكشوط 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023م واسالتقى وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد أمبادي، في العاصمة نواكشوط، بعثة من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور وليد عداس، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في الرباط.وتم خلال اللقاء وفق " وكالة الأنباء الموريتانية " استعراض مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية، وسبل تطويره وتعزيزه.// انتهى //16:17ت م0065