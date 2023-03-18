سياسي / وزير المالية الموريتاني يلتقي بعثة من البنك الإسلامي للتنمية
السبت 1444/8/26 هـ الموافق 2023/03/18 م واس
نواكشوط 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023م واس
التقى وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد أمبادي، في العاصمة نواكشوط، بعثة من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور وليد عداس، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في الرباط.
وتم خلال اللقاء وفق " وكالة الأنباء الموريتانية " استعراض مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية، وسبل تطويره وتعزيزه.
// انتهى //
16:17ت م
0065