الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسحقق اللاعب عبدالرحمن مصطفى لقب بطولة المملكة التنشيطية المفتوحة للإسكواش والتي أقيمت على ملاعب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من 16- 18 مارس الجاري بمشاركة 62 لاعباً.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعبَ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، ونال أحمد بو رقه الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء عبدالعزيز بو رقه ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحلّ سعيد باحشوان رابعاً وتسلّم هو الآخر الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.// انتهى //17:41ت م0076