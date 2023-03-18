الطائف 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساستضافت الغرفة التجارية بالطائف توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر وأحدث مشاريع الإيواء بالطائف, بحضور رئيس الغرفة غازي القثامي, وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالطائف,وشهدت الاتفاقية بين ملاك المبنى, وشركة الفنادق المشغلة, ومسوق الاتفاقية فهد المالكي ،وأكد نائب أمين عام الغرفة عتيق الثقفي خلال كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية أن غرفة الطائف حريصة كل الحرص على رعاية واستضافة مثل هذه الاتفاقيات، التي تساهم في تنمية محافظة الطائف، من خلال مثل هذه المشاريع النوعية، كما أكد دعم الغرفة ورعايتها لكل ما يخدم الطائف .من جهته أكد مسوق الاتفاقية فهد المالكي حرصهم على استقطاب هذه المشاريع في الطائف, لا سيما فيما يخص القطاع السكني والسياحي, كون الطائف مصيف سنوي يشهد عدد كبير من الزوار والمصطافين في كل عام, ولا يزال الطلب على الفنادق وقطاع الايواء بشكل عام, أكثر من العرض, وتحتاج الطائف للمزيد من هذه المشاريع, مشيرا بأن توقيع الاتفاقية ضمت المشروع الأحدث من نوعه في القطاع السكني, وقطاع الأيواء, ويضم أول بنك خليجي, والذي سيساهم بدوره في دعم الحركة التجارية بالطائف .// انتهى //17:57ت م0078