الخرطوم 26 شعبان 1444هـ الموافق 18 مارس 2023 واسعقدت الآلية الثلاثية المولفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد اليوم أجتماعا مع ممثلي حركة تحرير السودان، بقيادة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم ،و الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني.وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان " يونيتامس " في بيان : إن اجتماع اليوم للآلية الثلاثية كان بناء، جرى خلاله بحث العملية السياسية والجهود المبذولة لالحاق الممانعين .// انتهى //18:02ت م0080