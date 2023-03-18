الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسوصل المنتخب السعودي للسهام إلى نهائي بطولة كأس آسيا في تايبيه - تايون المرحلة الاولى لأول مره في تاريخ الاخضر، بفئة القوس الاولمبي رجال (فِرَق) بفريق اللاعبين راشد السبيعي وعبدالرحمن الموسى ومنصور علوي، بعد فوزه على المنتخب الاسترالي، ليواجه المنتخب الهندي غداً في نهائي البطولة.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير هذا الانجاز، والوصول إلى نهائي بطولة اسيا للسهام.من جانبه أكد رئيس بعثة السهام الخضر عبدالله النويصر ان اللاعبين قاتلوا على الوصول بجهد وتعب والتزام.وقال: "انا فخور بهذا الانجاز والعمل الذي قدمه الجهاز الفني والاداري والمنافسة التي قدمها اللاعبين في سبيل تحقيق انجاز باسم الوطن".يُذكر أن منتخب السهام الخضر، بدأ مشواره في دور الثمانية وتغلب على منتخب هونغ كونغ، ليواجه في الدور ربع النهائي منتخب تايبيه الصيني وينتصر عليه ويصل إلى نصف النهائي ويحقق الفوز على المنتخب الاسترالي احد المنتخبات المرشحة بتحقيق الميداليات.// انتهى //18:12ت م0082