الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة اليوم، بطولة كأس سمو وزير الرياضة للمصارعة الرومانية والحرة لفئة الكبار الدرجة الأولى، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة والتي أقيمت خلال الفترة (16-18) من مارس الجاري، حيث جاء الوحدة أولًا في المصارعة الرومانية، فيما حل الاتفاق ثانيًا والشباب ثالثًا.وعلى مستوى المصارعة الحرة حقق الوحدة المركز الأول، فيما جاء الاتفاق ثانيًا، وحقق النصر المركز الثالث.// انتهى //18:14ت م0083