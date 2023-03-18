رفحاء 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسيشهد قطاع الأواني المنزلية انتعاشا كبيرا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .وتحرص العديد من الأسر على توفير الجديد من الأدوات المنزلية والأواني لاستقبال شهر رمضان بحلة جديدة استعدادا لموسم الصيام وإعداد الأطباق المختلفة من الأطعمة، ما يجعل تجار الأواني يتفننون في توفير مختلف الأواني ذات الزخارف والرسومات التراثية والإسلامية المرتبطة بالشهر الكريم.وأوضح لـ"واس" عدد من تجار الأواني المنزلية أنهم يستعدون لتوفير الأواني المنزلية بأشكالها المختلفة بشكل كبير قبل شهر رمضان ،بسبب ازدياد الطلب عليها قبيل شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور وخاصة الدلال والقدور والصحون والأطباق والصواني والحافظات المزخرفة برسومات تعبر عن التراث الرمضاني التي تضفي جمالا على المائدة.فيما أكد عدد من المتسوقين والمتسوقات انهم تعودوا على شراء الأنواع المختلفة من الأواني المنزلي قبل بداية شهر رمضان من كل عام واقتناء الأشكال الجديدة التي تتزين بالرسومات والزخارف الإسلامية والتراثية على الصحون والقدور والفناجين والحافظات وغيرها والمعتاد استخدامها في شهر رمضان الكريم،حيث تقوم كثير من المحلات سنويا بتوفيرها بأشكالها الجميلة المختلفة التي تجذب الزبائن وخاصة النساء،ومؤكدين أنهم يستمتعون بشراء وتجديد الأواني المنزلية في شهر رمضان احتفاء بقدوم الشهر الكريم.// انتهى //18:16ت م0084