الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسانطلقت أمس الأول, فعاليات اليوم الأول لبطولة طرفة لجمال الخيل العربية الأصيلة بمركز العيد للفروسية بالرياض بمشاركة 311 رأس من الخيل العربية التي تنافست على ألقاب البطولة من المهرات والأفراس والأمهار والأفحل بمختلف الأعمار ، وذلك ضمن سلسلة بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة بالمملكة .وتنافس 193 مالك خيل من مختلف مناطق المملكة مع الانطلاقة على الأشواط التأهيلية للمهرات عمر سنة وسنتين وثلاث سنوات وفئة الأفراس عمر ( 4-6 ) سنوات وكانت النتائج على النحو التالي: المركز الأول بفئة المهرات عمر سنة (أ) المهرة بيانكا لمالكها عمر الهويدي, وفئة (ب) المهرة عشق آل جاسر للأمير عبدالعزيز بن خالد السديري, وفئة (ج) المهرة دونا أجمل لمربط أجمل.كما حصدت المركز الأول بفئة المهرات عمر سنتين (أ) المهرة أفنان عراب الصحراء لمالكها سعد بوبشيت, وفئة (ب) المهرة ليالي السيد لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة.أما في فئة المهرات عمر الثلاث سنوات (أ) حققت المركز الأول المهرة ردي شفاتا لمربط ابهر, وفئة (ب) المهرة دمشق السيد لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة.وفي فئة الأفراس عمر ( 4 - 6 ) سنوات حققت المركز الأول الفرس درة السيد لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة.// انتهى //18:19ت م0085