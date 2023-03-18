الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستغلَّب فريق الاتحاد على مضيفه الفتح بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك في منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.سجل للاتحاد اللاعب عبدالرزاق حمد الله عند الدقائق 17, 50, 90+8, واللاعب أحمد شراحيلي عند الدقيقة 59, وعند الدقيقة 90 سجل اللاعب كورونادو, فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق اللاعب مراد باتنا عند الدقيقة 41.وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده لـ 50 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ 32 في المركز الـ 6.// انتهى //18:25ت م0087