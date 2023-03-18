الطائف 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأكملت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها.وأوضح المدير العام للإدارة وزير العتيبي أنه تم استكمال أعمال الصيانة والنظافة لكافة المواقيت واعداد جدول زمني للدعاة لتوعية المعتمرين بكافة الأمور الشرعية ، وتهيئة الجوامع والمساجد وتزويدها بالفرش والمصاحف .// انتهى //18:27ت م0088