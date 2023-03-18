الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستوج مركز نادي جدة للصم بطلاً لمنافسات الزوجي لبطولة المملكة لكرة الطاولة للصم، والتي اختتمت اليوم، على الصالة الرياضية بجامعة اليمامة بمدينة الرياض واسمرت على مدى يومين بمشاركة 9 فرق من أندية ومراكز الصم بالمملكة.وجاء تتويج نادي جدة للصم بعد أن حقق المركز الأول والثاني في منافسات الزوجي، حيث حقق اللاعبان محمد عريف وبسام عريف المركز الأول، بينما حقق اللاعبان ناصر الصاطي وعبدالله الاحمري المركز الثاني، وحقق مركز مكة للصم المركز الثالث حيث مثله اللاعبان سعيد عريج ومشعل الشمري.وفي منافسات الفردي لكرة الطاولة، توج اللاعب سعيد عريج من مركز مكة للصم للصم بالمركز الأول، بينما جاء اللاعب بسام عريف من نادي جدة للصم في المركز الثاني واللاعب محمد عريف من نادي جدة للصم في المركز الثالث.وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني وبحضور رئيس نادي جدة للصم فايز الجدعاني ورئيس مركز الصم بمكة المكرمة فيصل الثبيتي ونائب نادي الصم بالدمام المهندس عبدالله الشمري والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله العيسى أصحاب المراكز الأولى في البطولة، كما تم تكريم جامعة اليمامة حيث تسلم مدير المشاريع بالجامعة صقر العمرو درع تذكاري نيابة عن الدكتور خالد بن محمد الخضير رئيس مجلس الأمناء في الجامعة.// انتهى //18:30ت م0089